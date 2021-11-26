В России за сутки выявлено более 34 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 34 тыс. 690 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2466 (7,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 502 тыс. 879 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 222,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 607 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 831 тыс. 288 человек.