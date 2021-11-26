АБР выделил Узбекистану $160 миллионов для улучшения системы канализации в Ташкентской области

CentralAsia (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) предоставил Узбекистану заем в размере 161 миллион долларов для содействия развитию интегрированной системы управления сточными водами в Ташкентской области.

По сообщению пресс-службы банка, кредит должен помочь улучшить услуги водоснабжения и канализации в регионе.

Как сообщает АБР, менее 20% населения Ташкентской области подключено к системе канализации. Канализационная система в городах области не расширялась с 1991 года.

В рамках проекта, поддерживаемого АБР, будут модернизированы централизованные системы канализации в Ахангаране, Алмалыке, Ангрене, Бекабаде, Чирчике, Янгиюле и Чиназе.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию очистных сооружений и канализационных сетей, а также установку счетчиков воды в домах более 800 000 человек.