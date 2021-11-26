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В Самарканде забеременела 13-летняя школьница

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде правоохранительные органы расследуют беременность 13-летней ученицы общеобразовательной школы, сообщили местные СМИ.

Беременность подростка подтверждена в ходе медицинского обследования. Сообщается, что девочка, 2008 года рождения, находится на 26-й неделе беременности.

Ситуация изучена рабочей группой, в составе которой представители администрации города Самарканда и других организаций. Личность отца ребенка выясняется.

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