В Узбекистане женщину за убийство 9-летней девочки 17 ударами ножа посадили на 12 лет

CentralAsia (UZ) - 21 июня прошлого года в Асакинском районе Андижанской области была убита 9-летняя девочка. По обвинению в преступлении была задержана женщина.

По итогам предварительного расследования, проведенного прокуратурой Андижанской области, было установлено, что преступление совершила жительница Асакинского района Асрорахон Хамдамова. Она была обвинена в особо жестоком убийстве 9-летней девочки 17 ножевыми ударами в попытке скрыть свое воровство.

По сообщению Генпрокуратуры, Асрорахон Хамдамова была признана виновной по части 2 статьи 97 (Умышленное убийство) и другим статьям Уголовного кодекса. Женщину приговорили к лишению свободы на срок 12 лет 4 месяцев и 24 дней.