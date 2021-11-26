экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в России от COVID-19 скончались 1235 человек
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1235 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 94 и Санкт-Петербурге — 64.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 269 тыс. 057 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,5 млн, из них выздоровели — 8,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 831 тыс. 288 пациентов.

print
  • Узбекистан и Туркменистан откроют два КПП на границе, закрытые из-за пандемии  
  • Путин привился назальной вакциной от COVID-19, - Песков
  • Мэр Москвы призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com