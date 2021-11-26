В Израиле выявили первый случай заражения новым штаммом COVID-19

CentralAsia (CA) - У вернувшегося в Израиль из Южной Африки пассажира обнаружили новый штамм коронавируса B.1.1.529, который также называют южноафриканским. Об этом пишет газета Haaretz, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Израиля.

«У пассажира, вернувшегося из Малави, был выявлен (новый) штамм вируса. Кроме того, министерство подозревает, что еще два пассажира могли быть заражены новым штаммом», — говорится в сообщении.

Предположительно зараженные отправлены на карантин и ждут результатов тестирования. Министерство здравоохранения также проверяет, были ли они вакцинированы.

Из-за появления нового штамма 26 ноября Израиль ограничил авиасообщение с ЮАР, Зимбабве, Намибией, Ботсваной, Лесото, Эсватини и Мозамбиком. Израильтянам запретили поездки в эти страны, а тех, кто приезжает из них, не будут пускать в Израиль.

О появлении нового штамма британские ученые сообщили 24 ноября. Этот штамм превосходит дельту по числу мутаций. Вирусолог из Имперского колледжа Том Пикок, рассказал, что этот штамм содержит 32 мутации, многие из которых повышают его заразность и устойчивость к вакцинам. Ученые предполагают, что штамм появился в южноафриканской Ботсване. Его носителей также выявили в ЮАР и Гонконге.

Всемирная организация здравоохранения уже назначила экстренную встречу из-за нового штамма коронавируса, она состоится 26 ноября. Эксперты ВОЗ обсудят, следует ли отнести этот вариант «вызывающим беспокойство».