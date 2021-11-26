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В Казахстане ожидаются морозы до 23 градусов, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 27-29 ноября.

«Вслед за снегопадом на Казахстан смещается северо-западный антициклон, с которым ожидаются преимущественно погода без осадков и понижение температуры воздуха на севере республики. А на западные регионы страны будет оказывать влияние теплый фронт из районов европейской территории России, в связи с которым в этих регионах в дневное время ожидается повышение температуры воздуха», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в северных регионах страны температура воздуха ночью понизится до -10...-18°С, днем – до -7...-15°С, на западе страны днем столбики термометров повысятся до 0...+5°С, а на юго-западе и вовсе до +12°С.

На востоке повышение температуры воздуха ночью от -15...-23°С до -8...-16°С, днем основной фон 0...-10°С. На юге республики повышение от 0...-10°С до 0...+5°С, днем – от 0...+10°С до +3...+15°С. На юго-востоке страны повышение температуры ночью от -7...-18°С до 0...-10°С, днем – от -3...-11°С до -3...+7°С.

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