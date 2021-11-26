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В Ташкенте чиновник администрации задержан за взятку в 1,5 млн долларов

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте задержан сотрудник администрации Алмазарского района столицы во время получения взятки в крупном размере. Об этом сообщают правоохранительные органы республики.

Отмечается, что задержанный занимал ответственную должность в администрации района. Он вместе со своими двумя сообщниками дал обещание предпринимателю выделить 12 га земельного участка для строительства завода по производству пластмассовых труб. За свои услуги сотрудник администрации попросил 1 млн 560 тысяч долларов.

Мужчина пообещал предпринимателю оказать содействие в получении земли в Зангиатинском районе Ташкентской области через своих знакомых, которые занимают высокопоставленные должности.

Сотрудник был задержан в одном из ресторанов Ташкента в момент получения 50 000 долларов в качестве аванса. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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