Узбекистан и Казахстан подписали 54 инвестиционных контракта на $611 млн

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 26 ноября, в Туркестане главы правительств Узбекистана Абдулла Арипов и Казахстана и Аскар Мамин приняли участие в III Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Темой Форума, который собрал около 200 человек – руководителей государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух стран, стало «Трансграничное сотрудничество как новые точки роста».

Отмечается, что в рамках Форума были подписаны 54 инвестиционных и коммерческих контракта в сферах машиностроения, АПК, производства строительных материалов, электротехнической продукции, изделий медицинского назначения, развития инфраструктуры и других отраслях на общую сумму $611,3 млн.