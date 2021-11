Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО

CentralAsia (TM) - Туркменистан подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщила в своем Twitter генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

На опубликованной фотографии постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов вручил директору организации соответствующий документ.

Turkmenistan deposits its application to begin the accession process to join @WTO! With Turkmenistan Ambassador H.E Mr. Atageldi Haljanov. @UN_Turkmenistan pic.twitter.com/bjCdHpArYr