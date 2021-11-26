Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО

CentralAsia (TM) - Туркменистан подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщила в своем Twitter генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

На опубликованной фотографии постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов вручил директору организации соответствующий документ.

Turkmenistan deposits its application to begin the accession process to join @WTO! With Turkmenistan Ambassador H.E Mr. Atageldi Haljanov. @UN_Turkmenistan pic.twitter.com/bjCdHpArYr — Ngozi Okonjo-Iweala (@NOIweala) November 25, 2021

«Туркменистан подает свою заявку, чтобы начать процесс присоединения к ВТО», – написала Нгози Оконджо-Ивеала.

14 октября прошло заседание Правительственной комиссии по вступлению Туркменистана во ВТО. Тогда обсуждался проект плана работ на 2021-2022 годы по подготовке Меморандума внешнеторгового режима Туркменистана, а также вопрос вступления страны в организацию во время XII Министерской конференции ВТО, которая состоится в Женеве 30 ноября-3 декабря.

В июле 2020 года Туркменистан получил в организации статус наблюдателя, полноценное вступление страны в ВТО предусмотрено в Стратегии внешней торговли на 2021-2030 годы.

Вопрос членства в торговой организации Туркменистан обсуждает с 2016 года. Власти страны ожидают, что это привлечет иностранные инвестиции и обеспечит гарантии и прозрачность для инвесторов.