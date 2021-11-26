В Туркменистане выбрали девиз 2022 года в честь Аркадага

CentralAsia (TM) - Девизом 2022 года в Туркменистане станет «Эпоха народа с Аркадагом» (Halkyň Arkadagly zamanasy). Об этом сообщило госинформагентство ТДХ.

Девиз обсуждался в Центре общественных организаций Туркменистана на совещании под названием «Год мира и доверия: торжество миролюбивой внутренней и внешней политики президента Гурбангулы Бердымухамедова». В мероприятии участвовали депутаты Меджлиса и Халк Маслахаты (двух палат парламента), представители общественных организаций и официальных СМИ, работники производств, старейшины и молодежь.

«Успехи нашей суверенной Отчизны — это результат глубоко продуманной и дальновидной политики главы государства Гурбангулы Бердымухамедова», — подчеркивает ТДХ. Агентство отмечает, что именно поэтому «было решено связать девиз 2022 года с именем лидера-Аркадага».

Девизом 2021 года в Туркменистане была фраза «Туркменистан — родина мира и доверия», девизом 2020 — «Туркменистан — родина Нейтралитета», девизом 2019 — «Туркменистан — родина процветания». Девизом 2018 года являлось название книги Бердымухамедова: «Туркменистан — сердце Великого шелкового пути». 2017 был «Годом здоровья и воодушевленности», а 2016 — «Годом почитания наследия, преобразования Отчизны».

Титул «Аркадаг», означающий «Покровитель», был присвоен Бердымухамедову вскоре после его прихода к власти в 2007 году. Таким образом, титул Туркменбаши («Глава всех туркмен»), употреблявшийся по отношению к умершему в 2006 году первому президенту Сапармурату Ниязову, остался его личным и не перешел преемнику. На официальных мероприятиях в Туркменистане нередко транслируется лозунг «Аркадагу шохрат!» («Слава Аркадагу!»).

При этом в последнее время все активнее обсуждается возможная передача власти от Гурбангулы Бердымухамедова его сыну Сердару. В 2021 году Сердар уже был назначен вице-премьером. Должность главы правительства в Туркменистане занимает сам президент, поэтому вице-премьер — фактически второе лицо в государстве. Влияние этой должности ослабляется тем фактом, что вице-премьеров в стране несколько. Тем не менее, сам Бердымухамедов-старший на момент смерти Ниязова являлся именно вице-премьером.

Весной 2021 года, когда умер отец президента Мяликгулы Бердымухамедов, правительственная газета «Нейтральный Туркменистан» впервые в новейшей истории опубликовала на передовице не фото Гурбангулы, а снимок другого человека. Этим человеком стал Сердар.

Тогда же, весной, была проведена конституционная реформа, в ходе которой в Туркменистане был создан двухпалатный парламент. Главой верхней палаты, Халк Маслахаты, вопреки той же Конституции был избран Бердымухамедов-старший. Наблюдатели сочли, что это тоже часть подготовки к передаче власти.