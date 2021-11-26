«Афганскую Мону Лизу» эвакуировали в Италию

CentralAsia (CA) - Гражданка Афганистана Шарбат Гула, также известная как «Афганская девочка» или «Афганская Мона Лиза», была эвакуирована в Италию. Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

«Вслед за обращениями со стороны представителей гражданского общества и ряда неправительственных организаций о помощи Гуле покинуть страну после августовских событий (в Афганистане) Совет министров Италии взял на себя организацию ее перевозки в Рим в рамках программы по эвакуации афганских граждан и плана правительства по их приему и интеграции», — говорится в пресс-релизе итальянского правительства.

Сейчас Шарбат Гуле почти 50 лет. Когда фотожурналист Стив Маккарри сделал ее фотографию в 1984 году в лагере беженцев на афгано-пакистанской границе, она была осиротевшим после налета на ее деревню подростком. Портрет девочки с пронзительными зелеными глазами был опубликован в журнале National Geographic годом позже и сразу стал символом страдания целого народа, а потом и символом проблемы беженцев в целом. Героиню снимка стали называть «Афганская девочка» или «Афганская Мона Лиза».

В 2012 году, когда известный журнал впервые выставил на аукцион фотографии и картины из своих архивов, снимок «Афганская девочка» на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке ушел с молотка за $178,9 тысячи, что превысило оценочную стоимость почти в четыре раза.

Сама Шарбат, вернувшись в Афганистан, вышла замуж и родила четырех дочерей (одна из которых умерла), не подозревала, что получила всемирную известность. Маккарри, который не записал ее имени, решил разыскать свою героиню спустя 17 лет. В 2002 году он вновь ее сфотографировал. Личность Гулы была установлена при помощи биометрии радужной оболочки глаза. И первая, а потом и вторая фотография экспонировались на выставках в разных городах мира.

В 2014-2016 годах Шарбат жила в Пакистане. Оттуда она была выслана после того, как пакистанский суд признал ее виновной в незаконном проживании на территории страны. Женщину арестовали в Пешаваре, где, по данным местных властей, она проживала, не имея статуса беженца. Ей грозило до 14 лет тюремного заключения за незаконное пребывание в стране, однако в итоге суд приговорил ее к 15 суткам ареста, а также к штрафу и высылке из Пакистана. В Кабуле знаменитую беженку приняли тогдашние власти, обещав предоставить Гуле жилье.

После вывода военного контингента НАТО из Афганистана и прихода к власти радикального движения «Талибан» тысячи афганцев, оказавшись на грани голода или под угрозой репрессий со стороны талибов, стали покидать страну. В августе гуманитарными рейсами из Кабула в Италию были вывезены около 5 тыс. афганцев. Как уточнили в итальянском министерстве иностранных дел, больше прямые вывозные рейсы из кабульского аэропорта в Италию не осуществлялись. Однако по другим гуманитарным каналам, в том числе из соседних с Афганистаном стран, в Италию продолжают прибывать беженцы.