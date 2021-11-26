В США разрешили применение бустерных вакцин для всего взрослого населения

CentralAsia (CA) - Регулирующие органы США расширили право на бустерную вакцинацию, и теперь каждый взрослый американец имеет право ее получить, передает Reuters.

Решение было принято на фоне недавнего роста числа инфицированных - в том числе среди полностью вакцинированных лиц. До этого право на дополнительные прививки имели люди в возрасте 65 лет и старше, а также лица, входящие в группу риска заражения в связи с состоянием здоровья или условиями работы.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на прошлой неделе чуть более шести миллионов человек получили дополнительную дозу одной из трех одобренных вакцин против COVID-19, что является самым высоким недельным показателем с момента первой авторизации бустеров.

Тем не менее руководители системы здравоохранения, обеспокоенные ростом заболеваемости в преддверии зимних праздников, вновь призывают к тому, чтобы дополнительные защитные меры приняло как можно большее количество людей.

Более 130 млн полностью вакцинированных взрослых в США теперь имеют право на прививки, по крайней мере, через шесть месяцев после получения второй дозы Pfizer/BioNTech или Moderna или через два месяца после получения однократной вакцины Johnson & Johnson.

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам предоставлять третьи дозы до тех пор, пока первичная вакцинация не охватит большее число людей. Однако директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал европейцев к бустерной вакцинации, если она возможна. По оценкам ВОЗ, если не будут приняты меры, то к марту число умерших от коронавируса может увеличиться на 700 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе планируют официально закрепить необходимость бустерной вакцинации в COVID-сертификате.