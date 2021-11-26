экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вице-президент ЕС Маргаритис Схинас обсудил в Ташкенте «гибридную атаку, осуществленную белорусским режимом»
Маргаритис Схинас
Маргаритис Схинас

CentralAsia (UZ) -  Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас 25 ноября посетил Ташкент. В ходе своего визита он встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, министром транспорта Ильхомом Махкамовым, советником Премьер-министра Мехриддином Хайридиновым и заместителем министра внутренних дел Наджмиддином Тураходжаевым, сообщили в Делегации ЕС в РУз.

В ходе своего визита вице-президент Схинас «обсудил со своими узбекскими собеседниками гибридную атаку против Европейского Союза, запланированную и осуществленную белорусским режимом, ситуацию в Афганистане, а также другие двусторонние вопросы между ЕС и Узбекистаном», отметили в пресс-службе Делегации ЕС в РУз.

В ходе встреч вице-президент Схинас поблагодарил Узбекистан за оперативный и значительный ответ на кризис, который больше не разрешает гражданам шести стран (Ирак, Сирия, Афганистан, Йемен, Ливан и Ливия) перемещаться транзитом в Беларусь через аэропорты Узбекистана.

Вице-президент Схинас заверил, что Европейский Союз является другом Узбекистана и готов развивать сотрудничество в области безопасности, в том числе в области управления границами, и участвовать в еще более тесном партнерстве по широкому кругу сфер политики. Вице-президент ЕК Схинас похвалил Узбекистан как центр безопасности и стабильности в регионе, заключили в пресс-службе.

print
  • Казахстан и Узбекистан — в лидерах СНГ по объему электронных отходов на свалках, - ООН
  • Китай и Монголия обязуются укреплять сотрудничество со СМИ
  • Два новых китайских препарата от коронавируса испытают в Узбекистане, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com