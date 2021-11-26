Глава Узбекистана и генсек Всемирной таможенной организации обсудили вступление страны в ВТО

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 ноября принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию, находящегося в стране с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения направлений сотрудничества.

На встрече особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в области совершенствования и повышения эффективности деятельности Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Отмечена необходимость тесного взаимодействия в вопросах скорейшего вступления страны во Всемирную торговую организацию.

Достигнута договоренность о принятии новой «дорожной карты» по расширению практического партнерства между Узбекистаном и Всемирной таможенной организацией.

Узбекистан является членом Всемирной таможенной организации с 1992 года. В последние годы отмечается заметная активизация взаимодействия с этой организацией.

В 2019 году была принята «дорожная карта» сотрудничества. Наша страна присоединилась к Киотской и Стамбульской конвенциям, а также подписала Соглашение об участии в Глобальной программе содействия торговле, в рамках которой уже проведено 12 мероприятий.

При содействии Организации с января 2020 года внедрена автоматизированная система «Единое окно», создан Ситуационный центр координации таможенного контроля. На днях наша Таможенная лаборатория получила статус Региональной лаборатории Всемирной таможенной организации.