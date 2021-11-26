Astana Motors намерена наладить в Джизаке производство автомобилей Hyundai

CentralAsia (UZ) - Казахстанская компания Astana Motors планирует открыть в Узбекистане производство автомобилей Hyundai. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает сайт казахстанского премьера.

Заявление было сделано 26 ноября в ходе третьего Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Туркестане. Как сообщается, Astana Motors прорабатывает вопрос строительства завода, где организует производство Hyundai.

Ожидается, что сборочный цех разместится в Джизаке — там размещена свободная экономическая зона. В городе уже есть завод ADM Jizzakh, где собирают автомобили Kia, Renault и LADA. Также в Джизаке организована сборка Volkswagen и Skoda.

В 2018 году Astana Motors договорилась об организации продаж автомобилей Hyundai в Узбекистане. Первый дилерский центр совместного предприятия Hyundai Auto Asia открылся в январе 2019 года.

Хотя объём продаж пока относительно невелик, в Astana Motors отметили перспективы узбекского рынка. За первый год работы в Узбекистане компания продала 244 автомобиля Hyundai, а в 2020 — уже 3,5 тысячи.

Сейчас в Узбекистане у Astana Motors насчитывается 10 дилеров. К концу 2021 года компания расширит дилерскую сеть до 13 точек.

Глава Astana Motors Нурлан Смагулов ранее называл автомобильный рынок Узбекистана комфортным:

«Это интересный рынок, мы там чувствуем себя комфортно. Там есть свои законы и защита собственных производителей. Мы с местными производителями обсуждаем вопросы интеграции», — говорил он в начале года.

В Казахстане уже есть совместное с Узбекистаном предприятие в сфере автопрома. В 2018 году на базе «СарыаркаАвтоПром» начался выпуск грузовиков и автобусов MAN, а в 2019 запустили сборку Chevrolet.