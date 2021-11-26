Мирзиёев примет участие в очередном саммите ОЭС в Ашхабаде

CentralAsia (UZ) - 28 ноября по приглашению Гурбангулы Бердымухамедова президент Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Ашхабад для участия в работе пятнадцатого саммита Организации экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с повесткой дня мероприятия будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многостороннего партнерства в рамках организации, прежде всего развития торговых отношений, повышения транзитного потенциала региона, продвижения «зеленой экономики» и внедрения инноваций.

Предусматривается принятие итогового документа саммита. В рамках программы пребывания в Туркменистане запланирован также ряд двусторонних встреч.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) является региональной многосторонней структурой, созданной в 1985 году в целях содействия развитию тесных торгово-экономических связей между странами региона.

В настоящее время ее членами являются 10 государств – Узбекистан, Турция, Иран, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Узбекистан присоединился к ОЭС в 1992 году.