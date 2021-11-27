Первый день Большого Шлема в Абу-Даби: монгольские дзюдоисты завоевали бронзовые медали

CentralAsia (MNG) - Объединенные Арабские Эмираты вновь принимают одно из своих главных спортивных мероприятий года: уже в первый день турнира Большого шлема на татами Джиу-джитсу-арены в Абу-Даби вышли ведущие мастера мирового дзюдо.

Турнир Большого шлема по дзюдо 2021 года в Абу-Даби пройдет в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 26–28 ноября. 205 дзюдоистов из 36 стран (124 мужчины и 81 женщина) подали заявки на участие в этом турнире.

В настоящее время 20 спортсменов сборной Монголии по дзюдо принимают участие в этом турнире.

Прием дня исполнил Ёндонпэрэнлэй Басхуу — технически блестящая подсечка позволила ему провести этот яркий бросок на иппон и принесла бронзу в категории до 66 килограммов. Прекрасный пример инстинктивного стиля, столь характерного для монгольских спортсменов. И фантастическое начало последнего этапа года в Абу-Даби.

Басхуу завоевал бронзу в категории до 66 кг. Он уступил в четвертьфинале, а в утешительном раунде выиграл у узбека Дилшодбека Юлдошева и француза Валида Хьяра.

Другая монгольская дзюдоистка Б.Хорлоодой (-52 кг) завоевала бронзовую медеаль,победив спортсменку из Марокко Сумияа Ирави.

Л.Энхрийлэн (-57 кг) победила Аселья Топрак из Великбритании за бронзовую медаль.

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