Новый штамм коронавируса из ЮАР получил название «Omicron»

CentralAsia (MNG) - Классификация «Omicron» (B.1.1.529): тревожный вариант SARS-CoV-2.

Техническая консультативная группа по эволюции вируса SARS-CoV-2 (TAG-VE) — это независимая группа экспертов, которая периодически отслеживает и оценивает эволюцию SARS-CoV-2 и оценивает, изменяют ли конкретные мутации и комбинации мутаций поведение вируса. TAG-VE был созван 26 ноября 2021 года для оценки варианта SARS-CoV-2: B.1.1.529.

Впервые о варианте B.1.1.529 было сообщено в ВОЗ из Южной Африки 24 ноября 2021 года. Эпидемиологическая ситуация в Южной Африке характеризовалась тремя отчетливыми пиками в зарегистрированных случаях, последний из которых был преимущественно дельта-вариантом. В последние недели число инфекций резко возросло, что совпало с обнаружением варианта B.1.1.529. Первая подтвержденная инфекция B.1.1.529 была обнаружена в образце, взятом 9 ноября 2021 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса В. 1.1.529 греческой буквой «оmicron»- «омикрон». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте организации.

В организации добавили, что у данного штамма есть «большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность». В ВОЗ также указали, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный вариант коронавируса.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук 26 ноября заявил, что в стране у одного человека обнаружили штамм коронавируса B.1.1.529. Он отметил, что пока нет точных данных, является ли данный вариант особо опасным, поэтому призвал «соблюдать бдительность, но не паниковать».

Pfizer и BioNTech заявили, что данные об эффективности их вакцины против нового штамма «Omicron» (В1.1.529) должны быть известны в пределах двух недель. Если нужно, то они могут подкрутить вакцину в пределах всего 6 недель и уже начать поставлять первые дозы новой версии вакцины в пределах 100 дней.

«Мы понимаем обеспокоенность экспертов и немедленно приступили к расследованию варианта B.1.1.529», – говорится в заявлении BioNTech, когда ее попросили прокомментировать. «Мы ожидаем больше данных от лабораторных тестов не позднее чем через две недели. Эти данные предоставят больше информации о том, может ли B.1.1.529 быть вариантом побега, который может потребовать корректировки нашей вакцины, если вариант распространится по всему миру», – говорится в сообщении.

Компания Moderna Inc (MRNA.O) заявила, что работает над разработкой кандидата для ускорителя, адаптированного к новому варианту, а также тестирует более высокую дозу своего существующего бустера и изучает другие кандидаты на ускоритель, предназначенные для защиты от нескольких вариантов. «Бустерная доза разрешенной вакцины является единственной доступной на данный момент стратегией для повышения иммунитета», - говорится в заявлении Moderna.

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