экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии за сутки выявили 486 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 486 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 381 803.

Из них 291 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 195 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 640 пациентов находятся в легком, 3 тыс. 124 — в тяжелом, 860 — в критическом и 109 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 4 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 912.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монголия стала полноправным членом World Rugby
  • 18-летняя казахстанка стала самым популярным тиктокером в СНГ
  • В Узбекистане почти 400 тыс. детей в возрасте от 12 до 18 лет получили вакцину от коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com