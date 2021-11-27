Новому южноафриканскому штамму коронавируса дали имя

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который был выявлен в ЮАР, греческую букву омикрон (O). Эксперты пришли к выводу, что очередная разновидность вируса может угрожать странам, которые и так ведут борьбу с распространением инфекции, сообщает агентство Reuters.

В ВОЗ пришли к выводу, что вирус B.1.1.529 после целой серии мутаций может влиять на содержание протеина организма. Проблема заключается в том, что существующие сейчас вакцины могут быть не столь эффективны при таком изменении.

Пример ЮАР показал, что этот вариант вируса распространяется быстрее, чем его предшественники, и может затронуть большее число людей, в том числе и тех, кто ранее переболел другими штаммами, предполагают в ВОЗ. В организации призвали все страны уделить большее внимание изучению нового штамма.

Ранее об опасности нового штамма предупредил министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала. Он предупредил, что вариант вируса, который был выявлен 11 ноября, опасен, и сообщил о новых ограничениях при посещении страны.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Создатель вакцины Pfizer BionTech SE и AstraZeneca заявили, что тщательно изучают ситуацию с появлением нового штамма.