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Зеленский заявил, что в Украине планируется госпереворот

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в стране и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов, передает «Украинская правда».

«Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечено миллиард долларов и прочее.

Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа и избранного им президента. Считаю, что это его окружение вовлекает его в такую ​​войну…» - сказал Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября.

«Я по этому поводу очень спокоен, я считаю, он может об этом не знать. Или знать. Я приглашаю Рината Ахметова на Банковую послушать информацию, которой можно поделиться. Или в соответствующие органы…

Хочу сказать, что я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко на гибели Небесной сотни, на бульдозер вылезать не буду… Буду в эти дни ждать всех, кто собирается. Буду работать на Банковой», - добавил он.

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