В Казахстане за сутки выявили 905 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 905 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область – 131;
- город Алматы – 110;
- Костанайская область – 107;
- город Нур-Султан – 106;
- Карагандинская область – 101;
- Павлодарская область – 95;
- Акмолинская область – 80;
- Восточно-Казахстанская область – 57;
- Алматинская область – 35;
- Западно-Казахстанская область – 18;
- город Шымкент – 14;
- Кызылординская область – 10;
- Актюбинская область – 10;
- Атырауская область – 10;
- Жамбылская область – 8;
- Мангистауская область – 7;
- Туркестанская область – 6.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 969 тыс. 245 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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