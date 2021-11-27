В Казахстане за сутки выявили 905 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 905 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область – 131;

- город Алматы – 110;

- Костанайская область – 107;

- город Нур-Султан – 106;

- Карагандинская область – 101;

- Павлодарская область – 95;

- Акмолинская область – 80;

- Восточно-Казахстанская область – 57;

- Алматинская область – 35;

- Западно-Казахстанская область – 18;

- город Шымкент – 14;

- Кызылординская область – 10;

- Актюбинская область – 10;

- Атырауская область – 10;

- Жамбылская область – 8;

- Мангистауская область – 7;

- Туркестанская область – 6.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 969 тыс. 245 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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