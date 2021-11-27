В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 17 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки, 25 ноября, от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 17 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 16 человек, еще один пациент умер от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

Также отмечается, что 24 ноября врачи зарегистрировали 91 случай ковидной пневмонии.

На утро 27 ноября лечение от КВИ продолжают получать 27 тыс. 183 человека (23 тыс. 487 КВИ+ и 3 тыс. 696 КВИ-), из них в стационарах находится 5 тыс. 691 пациент, на амбулаторном уровне – 21 тыс. 492 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 413 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 130 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 90 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения