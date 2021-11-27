экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 17 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки, 25 ноября, от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 17 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 16 человек, еще один пациент умер от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

Также отмечается, что 24 ноября врачи зарегистрировали 91 случай ковидной пневмонии.

На утро 27 ноября лечение от КВИ продолжают получать 27 тыс. 183 человека (23 тыс. 487 КВИ+ и 3 тыс. 696 КВИ-), из них в стационарах находится 5 тыс. 691 пациент, на амбулаторном уровне – 21 тыс. 492 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 413 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 130 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 90 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В города Узбекистана Бухару и Наманган из Петербурга запустят регулярные авиарейсы
  • ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19 со множеством мутаций
  • В Казахстане ожидаются морозы до 23 градусов, - синоптики


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com