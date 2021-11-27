ВОЗ заявила о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм COVID-19

CentralAsia (CA) - Существующие на сегодня ПЦР-тесты могут использоваться для выявления нового штамма коронавируса В.1.1.529 «омикрон». Об этом говорится в заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Существующие тесты ПЦР по-прежнему способны выявить этот вариант SARS-CoV-2», — сообщила ВОЗ.

В нескольких лабораториях «один из широко используемых ПЦР-тестов» не смог обнаружить «один из трех целевых генов». Таким образом, этот ПЦР-тест «может применяться как маркер» присутствия омикрон-варианта, пояснила ВОЗ.

Штамм «омикрон» обнаружили в странах Южной Африки, в частности в Ботсване и в ЮАР. Как рассказал вирусолог из Имперского колледжа Том Пикок, этот вариант коронавируса содержит 32 мутации, многие из которых повышают его заразность и устойчивость к вакцинам. Позже о случаях заражения новым штаммом сообщили в Гонконге, Израиле и Бельгии, заразившиеся приехали из других стран.

Из-за появления нового штамма коронавируса Россия с полуночи 28 ноября ограничит въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини (бывший Свазиленд). Решение касается иностранцев, живущих в Гонконге и этих странах на юге Африки, а также иностранцев, которые пробыли там в течение последних десяти дней.