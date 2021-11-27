США передали таджикским пограничникам технику на $1,3 млн

CentralAsia (TJ) - Посольство США предоставило 18 джипов пограничным войскам в целях содействия пограничной безопасности Таджикистана. Машины, общей стоимостью более $1,3 млн, помогут пограничным войскам осуществлять операции в сложных географических условиях приграничных районов. Об этом сообщается на сайте посольства США в Таджикистане.

В церемонии передачи внедорожников приняли участие командующий пограничными войсками Таджикистана, генерал-полковник Раджабали Рахмонали и посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм.

Выступая на церемонии, посол Поммершайм отметил: «Данная помощь является лишь одним из примеров технической помощи, которую мы предоставляем Таджикистану для охраны государственной границы. Мы благодарны Таджикистану за тесное сотрудничество в области пограничной безопасности и гордимся нашими достижениями. Мы остаемся партнерами в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и оружием массового поражения. В подтверждение наших отношений мы планируем вложить около $60 млн в сектор безопасности Таджикистана в предстоящем году».

В сообщении дипломатического ведомства США также говорится, что, начиная с 1992 года, Соединенные Штаты Америки предоставили помощь сектору безопасности Таджикистана на более чем $330 млн. Эта помощь включает обучение, оборудование и инфраструктуру. В рамках данной помощи военным Таджикистана передано 378 транспортных средств общей стоимостью $11,9 млн. Также были обучены более 10 000 солдат и офицеров – представителей силовых структур в области эффективных тактик по борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

Как говорится в сообщении, в Таджикистане было построено или восстановлено 13 пограничных застав, девять контрольно-пропускных пунктов, два пограничных отряда и три центра подготовки пограничников. Только в прошлом году американская военно-техническая помощь составила более $10,7 млн, сделав Соединённые Штаты Америки одним из ключевых доноров. Буквально месяц назад 20 автомашин было передано министерству обороны Таджикистана.

Соединённые Штаты Америки сотрудничают с Таджикистаном вот уже 30 лет и за это время предоставили Таджикистану более $1,8 млрд в сферу развития и военного сотрудничества в рамках программ поддержки сектора безопасности Таджикистана, экономического развития, здравоохранения, гражданского сообщества и образования.

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