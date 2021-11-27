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В Монголии граждане прибывшие из зон повышенного риска будут изолированы на 10 дней из-за нового штамма коронавируса Omicron

CentralAsia (MNG) -  «Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новую версию штамма коронавируса «Омикроном». В связи с тем, что эта версия была зарегистрирована в африканских странах, я хотел бы представить некоторые меры, которые необходимо принять в Монголии в рамках профилактических и международных мер. Нужно сохранять спокойствие и не паниковать», - сказал глава Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) и вице-премьер С.Амарсайхан.

Решения, принятие ГЧК:

  • Иностранцы, прибывающие из зараженной страны или проезжающие через нее, не принимаются.
  • Граждане Монголии, которые побывали в этих странах и путешествовали в районах повышенного риска, будут репатриированы. Однако они будут содержаться в изоляции в течение 10 дней за свой счет.
  • Сегодня прибывают более 200 миротворцев из Южного Судана. Они будут отправлены в военный санатории на 10 дней.
  • Граждане будут проходить полное тестирование в аэропортах, автомобильных переходах и пограничных пунктах.

Внутренних ограничений не будет

«В настоящее время сообщается, что распространение вируса выше, чем у дельта-версии, что снижает эффективность вакцины, но это полностью не установлено. Особое внимание будет уделено анализу граждан и исследованиям на границе. Следует активно принимать бустерную дозу вакцины. Вакцина способна предотвратить распространение инфекции. Следовательно, бустерная доза активируется. Я призываю вас не выезжать за границу без крайней необходимости», - сказал министр здравоохранения С.Энхболд.

Помимо Южной Африки, штамм-омикрон был зарегистрирован в Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбике и Малави, а также в Израиле, Гонконге и Бельгии.

«Монголия закрывает свои границы для пассажиров из Южной Африки и соседних стран. Граждане, проходящие через эти страны, будут изолированы на 10 дней за свой счет», - отметил секретарь ГЧК Т. Баярхуу.

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