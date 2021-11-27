В Таджикистане тела с площади Хорога увезли, митинг продолжается, - СМИ

CentralAsia (TJ) - Сегодня утром, 27 ноября тела Гулбиддина Зиёбекова и Тутишо Амиршоева, которые 3 дня находились на центральной площади Хорога, будут преданы земле.

Об этом «Азия-Плюс» сообщил источник из Хорога, находящийся в гуще события и близко знакомый с ситуацией.

При этом источник отметил, что митинг на площади продолжается.

«Вместе с телами уехали только четыре машины, остальные участники митинга остаются на площади», - говорит источник «Азия-Плюс».

Он также сообщил, что никто из представителей власти до сих пор не вышел к митингующим.

Ранее делегация митингующих встречалась с председателем области, который заявил, что не знал о ситуации с Гулбиддином Зиёбековым, так как в это время находился в Мургабском районе.

Как сообщил «Азия-Плюс» представитель митингующих Бахтовар Бахтиёров, вчера, 26 ноября на встречу к ним от лица госструктур пришли министр энергетики страны Далер Джума, депутат местного парламента Азиз Гиёев и прокурор области, который, по словам собеседника, потом ушел с этой встречи.

«Они озвучили условия властей, а именно увезти тела погибших с площади, распустить митинг, вернуть 5 автоматов, которые митингующие забрали у работников органов правопорядка 25 ноября. Сказали, если мы не выполним эти требования, то будет разгон демонстрантов. Мы сказали, что будем отстаивать выполнения своих требований и не отступим», - говорит Бахтовар Бахтиёров.

Он сказал, что на сегодняшний день на площади около 5-6 тыс. человек.

Бахтиёров также отметил, что собравшиеся требовали, чтобы к ним вышел председатель области Алишер Мирзонабот, но сама делегация от митингующих против этого и просит его не выходить «в целях его безопасности».

«Мы не можем гарантировать его безопасность, народ возбужден, мы не уверены, что сможем обеспечить его безопасность. Негативное отношение митингующих к председателю связано со слухами о том, что именно он давал команду по задержанию Гулбиддина Зиёбекова. Он военный, и когда его назначили, уже появились разговоры о том, что будут такие операции» - говорит собеседник.

Одним из требований митингующих является отставка главы области Алишера Мирзонаботова, который был назначен на эту должность 5 ноября этого года. Также они требуют рассмотреть в кратчайшие сроки дело по факту смерти Гулбиддина Зиёбекова и тех, кто стрелял по мирным жителям, вывести 60-70% военных, находящихся на территории Хорога, и принять на службу на их место жителей области, расформировать Межведомственный штаб по обеспечению порядка и законности, убрать блокпосты в Хороге и др.

Митинг в Хороге начался 25 ноября. Причиной стала гибель 29-летнего жителя Рошткалинского района области Гулбиддина Зиёбекова, который погиб после задержания.

Односельчане Зиёбекова утверждают, что он был жив во время задержания, хоть и был ранен, но по приезду в Хорог уже был мертв.

Родственники Гулбиддина Зиёбекова в четверг вечером вынесли тело молодого человека на площадь перед администрацией Хорога с требованием назвать причину задержания и убийства. К ним присоединились местные жители. Через некоторое время на площади произошла стрельба. В результате этой стрельбы погиб еще один житель Рошткалинского района 21-летний Тутишо Амиршоев, тело которого положили рядом с телом Гулбиддина Зиёбекова.

Комитет государственной национальной безопасности, в свою очередь, разъяснил стрельбу тем, что группа молодых людей напала на сотрудников милиции и нацбезопасности, которые охраняли здание областной администрации, и нанесли им ранения различной степени тяжести.

Относительно гибели Гулбиддина Зиёбекова органы прокуратуры области заявили, что он оказал сопротивление во время задержания с применением огнестрельного оружия. В сообщении прокуратуры ГБАО также сообщалось, что Зиёбеков находился в розыске по обвинению по ст. 181.ч 3 УК РТ (захват заложника организованной группой) и 189 ч.3 УК РТ (разжигание социальной, расовой, национальной, региональной, религиозной (конфессиональной) вражды).

В разных странах мира выходцы из ГБАО Таджикистана призывают к мирному решению ситуации в Хороге и справедливому решению всех возникших вопросов. В частности, у посольства Таджикистана в Лондоне, у здания ООН в Нью-Йорке, у посольства Таджикистана в Москве. В российской столице, по разным данным, на митинг вышли до тысячи человек.

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