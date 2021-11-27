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Moderna намерена создать новый вариант вакцины для штамма «омикрон»
Предыстория: Новому южноафриканскому штамму коронавируса дали имя

CentralAsia (CA) -  Американская компания Moderna работает над созданием более мощной бустерной вакцины, которая сможет лучше защитить организм от новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, подобных обнаруженному недавно штамму «омикрон». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией.

«Moderna будет быстро продвигаться с разработкой специального бустерного варианта для штамма «омикрон», - говорится в сообщении. Новая вакцина получит обозначение mRNA-1273.529, последнее число в обозначении совпадает с кодировкой штамма «омикрон» - В.1.1.529.

В компании также отметили, что изучают двух кандидатов на мультивалентную бустерную вакцину, в них уже заложено «обучение» человеческого организма, как противостоять некоторым из тех мутаций SARS-CoV-2, которые есть в штамме В.1.1.529. Также Moderna намерена протестировать возможность введения повышенной дозировки уже применяемой бустерной вакцины для лучших результатов против нового штамма, данные испытаний ожидаются в ближайшие несколько недель.

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