экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Австрия направила Узбекистану 150 тыс. доз AstraZeneca

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан из Австрии отправлены 150 тыс. доз вакцины AstraZeneca для борьбы с COVID-19, сообщило ИА «Дунё».

По данным постоянного представительства Узбекистана при ОБСЕ и других международных организациях в Вене, вакцины предоставлены правительством Австрии в качестве безвозмездной помощи и в знак дружбы.

Договоренность о предоставлении гуманитарной помощи была достигнута в ходе визита министра европейский и иностранных дел Австрии Михаэля Линхарта в Узбекистан, который состоялся 7−8 ноября.

Михаэль Линхарт подчеркнул, что Узбекистан является очень важным партнером Австрии в регионе Центральной Азии. Он также поблагодарил Узбекистан за оказанную помощь в эвакуации австрийских граждан из Афганистана. «Это был сильный знак дружбы», — сказал австрийский дипломат.

print
  • Казахстан и Узбекистан — в лидерах СНГ по объему электронных отходов на свалках, - ООН
  • Узбекистан и Туркменистан откроют два КПП на границе, закрытые из-за пандемии  
  • В Монголии кабарги находятся под исчезновением


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com