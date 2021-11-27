Австрия направила Узбекистану 150 тыс. доз AstraZeneca

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан из Австрии отправлены 150 тыс. доз вакцины AstraZeneca для борьбы с COVID-19, сообщило ИА «Дунё».

По данным постоянного представительства Узбекистана при ОБСЕ и других международных организациях в Вене, вакцины предоставлены правительством Австрии в качестве безвозмездной помощи и в знак дружбы.

Договоренность о предоставлении гуманитарной помощи была достигнута в ходе визита министра европейский и иностранных дел Австрии Михаэля Линхарта в Узбекистан, который состоялся 7−8 ноября.

Михаэль Линхарт подчеркнул, что Узбекистан является очень важным партнером Австрии в регионе Центральной Азии. Он также поблагодарил Узбекистан за оказанную помощь в эвакуации австрийских граждан из Афганистана. «Это был сильный знак дружбы», — сказал австрийский дипломат.