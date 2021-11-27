В России за сутки выявлено 33 946 случаев COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 33 тыс. 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2269 (6,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 536 тыс. 825 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 223,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 581 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 813 тыс. 902 человека.