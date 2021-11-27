За сутки в России от COVID-19 скончались 1239 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1239 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 96 и Санкт-Петербурге — 70.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 271 тыс. 531 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,5 млн, из них выздоровели — 8,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 813 тыс. 902 пациента.