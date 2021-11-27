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Протесты в Таджикистане: Глава ГБАО вышел к митингующим в Хороге. Он ранен
Предыстория: В Таджикистане проходит митинг после того, как силовики застрелили местного жителя

CentralAsia (TJ) -  Ситуация в Хороге обострилась сегодня днем, 27 ноября. Председатель области вышел к протестующим, однако там произошла потасовка.

«Председатель Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Алишер Мирзонабот сегодня, 27 ноября, после полудня вышел к митингующим около областной администрации в Хороге. Во время его выступления возникла потасовка, председатель получил травму головы, ещё двое граждан получили ранения», - сообщают источники «Азия-Плюс» с Хорога.

Очевидцы сообщают, что, когда глава области собирался вернуться в здание администрации, в его сторону бросили камень, а в ответ была стрельба.

Информация о количестве раненных, а также о том, чем они были ранены, уточняется.

Источник «Азия-Плюс» в Хороге отмечает, что Алишер Мирзонаботов в разговоре с собравшимися просил их вернуться в свои дома и открыть дорогу.

Тем временем, в Душанбе группа молодых людей сегодня провела пикет около здания ООН.

Как сообщается около здания собрались 70-80 молодых людей с портретами и лозунгами «Бадахшан - это часть Таджикистана» и «Преступники должны быть наказаны». В руках они держали фотографии пяти раненых в Хороге сотрудников правоохранительных органов.

Через некоторое время к ним подошла другая группа молодых людей, предположительно уроженцы ГБАО, и между ними произошла стычка. После этого, представители правоохранительных органов, до этого не вмешивающиеся, стали проводить задержания.

В ночь с 26 на 27 ноября группа граждан Таджикистана устроила акцию протеста перед зданием ООН в Нью-Йорке в поддержку протестующих в Хороге.

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