«Протесты в Таджикистане»: Что известно о Горном Бадахшане? (карта)

CentralAsia (TJ) - Горно-Бадахшанская автономная область находится в составе Таджикистана. Занимает всю восточную часть страны, являясь крупнейшим по площади регионом — 64 тыс. 100 км в кв (45% от всей территории Таджикистана). Административный центр области — город Хорог (живёт примерно 30 тыс. человек). На начало 2020 года в ГБАО проживает свыше 226 тыс. человек. ГБАО является высокогорным и пограничным регионом, окружённый с трёх сторон другими государствами.

Регион граничит на севере с Ошской областью Кыргызстана, на востоке с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, с юга с вилаятом Бадахшан Афганистаном.

В этническом отношении в регионе проживают: памирские народы (бадахшанцы) и таджики (94,4% или 194 тыс. 423 человека), кыргызы (5,3% или 10 тыс. 949 человек), узбеки (0,2% или 410 человек), русские (0,04%), другие (0,04%).

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