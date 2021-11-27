Врач назвал способ для снижения сахара в крови без лекарств

CentralAsia (CA) - Врач Майкл Мосли в статье для британской газеты Daily Mail посоветовал использовать технику пения для снижения сахара в крови без использования лекарств.

По его словам, это позволит снизить уровень кортизола — гормона, который отвечает за реакцию на стресс.

«Это, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови (кортизол увеличивает сахар в крови, преобразуя белок в глюкозу). Это может сработать практически мгновенно», — рассказал Мосли.

Еще один простой способ снизить уровень сахара в крови — принять горячий душ, пояснил медик.

«Ежедневное погружение в горячую воду может помочь снизить кровяное давление — тепло расширяет кровяные сосуды, упрощая работу сердца по обеспечению циркуляции крови по организму», — отметил врач.

К быстрым способом борьбе с проблемой Мосли также отнес употребление темного шоколада с содержанием не менее 75% какао.

Также врач порекомендовал следить за весом, есть меньше соли и заниматься физической активностью.