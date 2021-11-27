Врач назвал способ для снижения сахара в крови без лекарств

- Азия и мир, общество
- 21:19, 27 ноября 2021
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CentralAsia (CA) - Врач Майкл Мосли в статье для британской газеты Daily Mail посоветовал использовать технику пения для снижения сахара в крови без использования лекарств.
По его словам, это позволит снизить уровень кортизола — гормона, который отвечает за реакцию на стресс.
«Это, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови (кортизол увеличивает сахар в крови, преобразуя белок в глюкозу). Это может сработать практически мгновенно», — рассказал Мосли.
Еще один простой способ снизить уровень сахара в крови — принять горячий душ, пояснил медик.
«Ежедневное погружение в горячую воду может помочь снизить кровяное давление — тепло расширяет кровяные сосуды, упрощая работу сердца по обеспечению циркуляции крови по организму», — отметил врач.
К быстрым способом борьбе с проблемой Мосли также отнес употребление темного шоколада с содержанием не менее 75% какао.
Также врач порекомендовал следить за весом, есть меньше соли и заниматься физической активностью.