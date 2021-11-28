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Композитор Александр Градский умер на 73-м году жизни

CentralAsia (CA) -  Скончался советский и российский певец, композитор, один из основоположников русского рока Александр Градский. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Звезда умер около двух часов ночи в больнице.

Градского госпитализировали 26 ноября. Артист неожиданно почувствовал себя плохо дома, ему вызвали скорую помощь, по пути в одну из столичных клиник он терял сознание. Врачи подозревали у музыканта инсульт. Из-за тяжелого состояния его перевели в реанимацию.

Александра Градского считают одним из основоположников русского рока. Его знают, как прославившегося еще в СССР певца и мультиинструменталиста, автора песен и композитора. На его счету звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Является художественным руководителем театра «Градский Холл».

В последние годы композитор был наставником в телепроекте «Голос».

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