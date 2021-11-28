Протесты в Таджикистане: Между митингующими и органами власти в Хороге начались переговоры

CentralAsia (TJ) - В Хороге митингующие и представители органов власти 27 ноября начали переговоры. В рамках этих переговоров будет рассматриваться вопрос совместного расследования по факту гибели Гулбиддина Зиёбекова и стрельбы в ходе митинга, в результате которой погибли два человека.

Как сообщают источники «Азия-Плюс» в Хороге, это первые сдвиги в переговорах между сторонами за последние дни.

Переговоры проходят во главе с начальником управления МВД Согдийской области Абдулло Навджувоновым.

По словам источника, «органы правопорядка согласились вести совместное расследование, обсуждаются детали этой совместной работы».

«С нашей стороны будет своя комиссия, которая будет работать в следственной группе и сообщать о результатах митингующим. Также мы будем требовать, чтобы убрали оцепление с гор и обсуждается вопрос присутствия военных в городе. Они находятся на трех постах в Хороге с 2018 года. Пусть оставят сотрудников ГАИ, а военные должны покинуть эти посты. Их присутствие создает напряженность», - говорит один из членов комиссии по переговорам.

Относительно других требований, которые звучали ранее, источник сообщил, что были только предварительные переговоры.

«Мы только начали. Будут еще обсуждения», - отметил он.

При этом источник отметил, что вопрос привлечения к ответственности тех, кто напал на работников милиции и безопасности на территории администрации области рассматриваться не будет.

«Все началось с них (милиции). Они убили парня и вызвали недовольство, и огонь по митингующим тоже был открыт с их стороны», - подчеркнул источник.

Рассказывая о случае с председателем области, он сказал, что изначально была договоренность с митингующими о том, что не будет провокаций, что нужно его выслушать и решать вопросы без проявления эмоций.

«Но, когда он вышел и выступил, полетели камни. Мы стояли рядом с ним, несколько молодых людей в масках стали бросать камни. В нас тоже попали камни. Началась потасовка, некоторые пытались достать председателя и снова вывести его к митингующим. Ранение (от камня) получил не только он, но и те, кто был рядом. Я тоже», - говорит источник.

Митинг продолжается, протестующие остаются на центральной площади Хорога.

Митинг в Хороге начался 25 ноября. Причиной стала гибель 29-летнего жителя Рошткалинского района области Гулбиддина Зиёбекова, который погиб после задержания силовиками.

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