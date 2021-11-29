Почему история кочевников, таких как монголы Чингисхана, так нервирует современных националистов

// Ч.Батзаяа

CentralAsia (MNG) - Год назад Исторический музей Нанта отложил крупную выставку, посвященную Чингисхану, над которой французский музей работал в сотрудничестве с Музеем Внутренней Монголии в Хөххоте, Китай. Директор Нантского музея Бертран Гийе сказал, что он остановил производство во имя этических и научных ценностей, когда Китайское бюро культурного наследия попросило внести ряд существенных изменений в сюжетную линию выставки, в частности запросив слова «Чингисхан». «Монгол» и «Империя» убрать с выставки. Китайская бюрократия также предложила новую сюжетную линию, которая подчеркнет культурную и социальную интеграцию Китая с соседними народами — по сути, полное переписывание истории в пользу национального нарратива Китая. Этот толчок произошел в то же время, когда нынешнее китайское правительство усилило давление на народ Внутренней Монголии, чтобы оно ассимилировалось в единую китайскую идентичность, запрещая им изучать, практиковать и передавать свой родной язык и древнюю письменность.

Как историк Монгольской империи, я осознаю глубокое влияние этого периода на наш современный мир. И все же меня поразило то, насколько современным фигурам средневековое прошлое в какой-то мере угрожает. Как мог символический вождь монголов, умерший в 1227 году, по-прежнему беспокоить власть имущих в современном Китае?

Чингисхан и его преемники взяли под свой контроль евразийский степной пояс и расширились на территории, которые мы сегодня называем Китаем, Ираном, Россией и Европой, сформировав мега-империю, которая затмила все, чего оседлые империи достигли ранее. Посредством завоеваний, управления и торговли монголы глубоко изменили карту Евразии, и в XIII и XIV веках их контроль на Шелковом пути интегрировал евразийские народы, как никогда раньше. Монголы также могли строить и поддерживать режим, поглощая и гармонизируя различные общества и культуры своих подданных, а не разрушая их; это показывает внутреннюю силу их системы родства, которая способна интегрировать новичков. Всеобъемлющее отношение монголов к семье, религии и работе, а также их стремление к увеличению обращения товаров, технологий и народов были своего рода предвестниками колумбийской биржи в начале 16 века.

Тем не менее, во многих историографиях — не только Китая, но и России, Ирана и Европы — монгольская эпоха рассматривается не как ключевое макроисторическое явление в глобальной истории, а как регрессивный этап экономического и культурного развития человечества.

Почему Чингисхан и кочевники в целом так глубоко расстраивают сторонников национальных государств? Во-первых, история Монгольской империи — это общее наследие, которое не укладывается в повествования о моноязычных, моноэтнических и монорелигиозных сообществах. Во-вторых, националистам еще предстоит признать, что цивилизация не обязательно является продуктом городского и оседлого развития. В-третьих, наше традиционное повествование о всемирной истории - это история успеха оседлого мира с точки зрения оседлых народов. Фактически, на протяжении двух тысячелетий человечество было свидетелем взлета и падения нескольких кочевых империй, которые глубоко сформировали нашу историю в континентальном масштабе. Но это мировоззренческое явление остается малоизученным, а кочевые империи рассматриваются как второстепенные или второстепенные исторические фазы.

Чтобы бросить вызов неправильным представлениям о роли кочевников в истории, нам нужно рассказать их историю их глазами и с их точки зрения. Кочевники, строившие империю, имели открытые города, устные документы, монеты и паспорта; они были профессиональными гениями с глубоким пониманием экологии; они были культурными посредниками, религиозно терпимыми, интегративными и либеральными; у них было собственное чувство лояльности, соперничества, насилия, успеха, смерти и проступка. Кочевничество — это не примитивный этап на пути к модернизации; это просто другой выбор.

Реконструкция голоса Чингисхана позволяет нам предотвратить выдумывание или искажение фактов в современных партизанских целях, а также помогает нам представить опасность возрождения национализма. Правильный учет истории требует, чтобы мы сохранили правду о монголах и других кочевниках, подобных им.

Автор: Мари Фаверо — адъюнкт-профессор истории Парижского университета в Нантере. Ее последняя книга, Орда: как монголы изменили мир, стала финалистом премии Cundill History Prize 2021 года.

Перевод с английского Татар С.Майдар

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