Экс-президент Монголии подписал соглашение об организации турнира Большого шлема в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Большой шлем по дзюдо пройдет в Улан-Баторе в 2022 году
Турнир «Большой шлем» является одним из самых престижных в календаре международной федерации IJF.
Международный турнир Большого шлема Международной федерации дзюдо (IJF) пройдет в столице Монголии 24-26 июня 2022 года.
Президент Федерации дзюдо Монголии (экс-президент Монголии) Х. Баттулга подписал соглашение с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером 28 ноября 2021 года.
В результате соглашения стороны подписали официальное соглашение о проведении в Монголии международных чемпионатов по дзюдо большого шлема ежегодно в течение следующих четырех лет подряд.
Большой шлем является вторым по престижности соревнованием после чемпионата мира и «World Masters» и является важным соревнованием за олимпийские квалификационные очки.