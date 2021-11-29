Экс-президент Монголии подписал соглашение об организации турнира Большого шлема в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Большой шлем по дзюдо пройдет в Улан-Баторе в 2022 году

Турнир «Большой шлем» является одним из самых престижных в календаре международной федерации IJF.

Международный турнир Большого шлема Международной федерации дзюдо (IJF) пройдет в столице Монголии 24-26 июня 2022 года.

Президент Федерации дзюдо Монголии (экс-президент Монголии) Х. Баттулга подписал соглашение с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером 28 ноября 2021 года.

В результате соглашения стороны подписали официальное соглашение о проведении в Монголии международных чемпионатов по дзюдо большого шлема ежегодно в течение следующих четырех лет подряд.

Большой шлем является вторым по престижности соревнованием после чемпионата мира и «World Masters» и является важным соревнованием за олимпийские квалификационные очки.

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