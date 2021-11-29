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Монгольский сумоист Тэрунофудзи в шестой раз завоевал Кубок Императора в Японии

CentralAsia (MNG) -  Уроженец Монголии Тэрунофудзи в шестой раз завоевал Кубок Императора, в четвертый раз – в 2021-м году.

Впервые Тэрунофудзи добился идеального юсё. Семьдесят третий йокодзуна одержал на Ноябрьском басё в Международном центре города Фукуока пятнадцать побед, не потерпев ни одного поражения.

Великий чемпион сделал себе отличный подарок к юбилею. Сегодня Сэйдзану Сугиномори (имя и фамилия Гантулгын Ган-Эрдэнэ после перехода в японское подданство) исполнится 30 лет.

Гантулгын Ган-Эрдэнэ родился 29 ноября 1991 года, в Улан-Баторе.

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