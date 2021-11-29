Почему генеральный директор Rio Tinto встретился с премьер-министром Монголии?

CentralAsia (MNG) - Стоимость акций Rio Tinto Limited (ASX: RIO) может стать предметом наблюдения в ближайшем будущем. Это произошло в связи с тем, что генеральный директор горнодобывающего гиганта Якоб Стаушолм посетил встречу с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

На момент закрытия торгов в пятницу акции Rio Tinto упали на 2,25% до 94,46 доллара за штуку.

Что случилось?

Стремясь снизить напряженность вокруг медно-золотого рудника Оюу-Толгой, принадлежащего Rio Tinto, на прошлой неделе главы двух компаний встретились вместе. Проект потерпел серьезные неудачи и перерасход средств, что привело к задержкам в производстве.

Строительство шахты началось еще в 2010 году, и она считается одной из самых безопасных и экологически безопасных шахт в мире. Компания использовала новые технологии и механическое оборудование для более эффективных горных работ.

Первоначально планировалось, что первая добыча начнется в конце 2020 года, но геотехнические трудности и COVID-19 отодвинули эту дату назад. Перенесенный на октябрь 2022 года, Rio Tinto снова перенесла график на январь 2023 года из-за чрезмерных расходов.

Правительство Монголии пригрозило разорвать инвестиционное соглашение 2009 года, в котором оно имеет значительную долю. Независимый обзор отклонил объяснения Rio Tinto относительно задержек проекта и затрат на восхождение.

Компания Turquoise Hill Resources, зарегистрированная в Канаде, другой крупный акционер проекта, сообщила, что ей необходимо 3,6 млрд долларов США для дальнейшего финансирования. Rio Tinto владеет 50,8% акций компании по разведке и разработке полезных ископаемых. Однако позиция правительства Монголии заключается в том, что Rio Tinto должна покрывать любые дополнительные расходы.

Некоторые считают, что правительству Монголии можно было бы пойти на уступки, чтобы перезагрузить отношения и завершить проект.

После ввода в эксплуатацию рудник будет производить около 560 000 тонн медных ресурсов в год на полной производственной мощности. Прогнозируется, что это произойдет не ранее 2025 года.

Если все пойдет по плану, проект Оюу-Толгой может стать четвертым по величине в мире медным рудником к 2030 году.

Сводная информация о стоимости акций Rio Tinto

За последние 12 месяцев акции Rio Tinto упали на 8%, несмотря на достижение 52-недельного минимума в 87,28 доллара в середине ноября. Если посмотреть только на 2021 год, ее акции упали почти на 20%.

Рыночная капитализация Rio Tinto составляет примерно 35,87 миллиарда долларов, при этом в обращении находится около 371,22 миллиона акций.

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