Омикрон-штамм уже появился в России и опасаются монголы

CentralAsia (MNG) - Африканский штамм «омикрон» уже есть в России, источником его распространения могут быть российские туристы, побывавшие в Египте, считает сенатор Владимир Круглый.

Эта новость заставила монголов опасаться возобновления авиасообщения с Россией с 1 декабря.

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

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