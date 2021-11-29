Бригада врачей Минздрава работает в международном аэропорту Чингисхан

CentralAsia (MNG) - В связи с распространением нового варианта коронавируса Omicron все регулярные рейсы будут контролироваться в международном аэропорту Чингисхана, начиная с 27 ноября.

По приказу министра здравоохранения Национальный центр инфекционных заболеваний проверяет планы, реализованные в Улан-Баторе. Также мониторинг проводит бригада врачей чрезвычайной комиссии Минздрава.

В Южной Африке обнаружена новая мутировавшая версия коронавируса. Новая версия, названная B.1.1.529, имеет более высокую инфекционность и устойчивость к вакцинам, чем предыдущие версии, сказал Салим Карим, ведущий эпидемиолог Южной Африки, в интервью BBC.

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