экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии зафиксировали самое низкое число случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 382 322.

Из них 112 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 78 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 377 пациентов находятся в легком, 2 тыс. 815 — в тяжелом, 739 — в критическом и 112 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 5 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 922.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Без помощи соседей Афганистан не выдержит трудных испытаний - Мирзиеев
  • В Монголии за сутки выявили 329 случаев COVID-19
  • В Ташкенте произошел пожар в общежитии. 18 человек госпитализированы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com