В Монголии зафиксировали самое низкое число случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 382 322.

Из них 112 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 78 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 377 пациентов находятся в легком, 2 тыс. 815 — в тяжелом, 739 — в критическом и 112 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 5 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 922.

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