Без помощи соседей Афганистан не выдержит трудных испытаний - Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Выступая на XV саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев затронул ситуацию в соседнем Афганистане.

«Эта страна день ото дня приближается к тяжелому гуманитарному кризису. В одиночку, без помощи международного сообщества, в том числе ближайших соседей, афганский народ не сможет выдержать эти трудные испытания», – сказал глава Узбекистана.

Он также отметил, что Узбекистан поддерживает последовательное продолжение реализации совместно с правительством талибов крупных торговых, транспортных и энергетических проектов регионального значения.

«Мы должны объединить усилия для выработки общих подходов и оказания необходимой помощи афганскому народу», – сказал Шавкат Мирзиеев.

В августе этого года, комментируя переговоры с талибами, Шавкат Мирзиеев заявил: «Ради спокойствия народа, я проведу переговоры с любой стороной, кем бы они ни были».

В рамках программы мероприятий саммита ОЭС в городе Ашхабаде Шавкат Мирзиеев встретился также с президентами Пакистана и Таджикистана.

В настоящее время Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. По данным Всемирной организации здравоохранения, к концу 2021 года как минимум один миллион детей может умереть от голода в этой стране.

Саммит Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) прошел в Ашхабаде 28 ноября .

На саммит, прошедший в очном формате, приехали главы Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции и Узбекистана. От Казахстана участвовал премьер-министр страны. От Афганистана, который также является членом ОЭС, в саммите никто участия не принял, хотя ситуация в Афганистане стала одной из основных вопросов повестки дня.

27 ноября также прошло заседание Совета министров иностранных дел ОЭС.