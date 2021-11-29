Алишер Усманов переизбран президентом Международной Федерации фехтования  

CentralAsia (UZ) - Российский миллиардер узбекского происхождения, основатель USM Holdings Алишер Усманов переизбран на четвертый срок на пост президента Международной федерации фехтования (FIE).

Усманов возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012 и 2016 годах.

Выборы главы федерации на новый цикл состоялись 27 ноября в Лозанне (Швейцария). Конгресс должен был состояться год назад, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

По итогам выборов в состав подразделений федерации вошли два представителя Узбекистана. Генеральный секретарь Федерации фехтования Узбекистана Гульнара Саидова включена в комитет по пропаганде, а Аида Хасанова, работавшая рефери на Олимпиаде в Токио, стала членом судейского комитета.

На конгрессе также была показана презентация Ташкента как кандидата на проведение в 2023 году чемпионата мира по фехтованию.

Однако мировое первенство было решено провести в Милане.