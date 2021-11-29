Председательство в Организации экономического сотрудничества перешло Узбекистану

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 ноября принял участие в пятнадцатом саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоялся в городе Ашхабаде.

В заседании, прошедшем под председательством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, приняли участие главы Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции, а также премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.

Вопросы дальнейшего расширения многостороннего партнерства, направленные на укрепление ОЭС как динамичной организации, углубление сотрудничества между её государствами-членами в сферах торговли, транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, промышленной кооперации, «зелёной» энергетики и туризма, стали основными темами повестки дня заседания.

Глава государства, обратив внимание на международную и региональную ситуацию, экономические трудности в условиях продолжающейся пандемии, высказал ряд конкретных предложений по приоритетным направлениям сотрудничества.

– Необходимо более полно использовать значительный потенциал наших стран, имеющих огромный рынок с населением в 500 миллионов человек. На основе принятой концептуальной программы «Перспективы ОЭС - 2025» целесообразно дальнейшее расширение торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими странами и, самое главное, достижение за счет этого более значимых практических результатов, - подчеркнул президент Узбекистана.

В этой связи подчеркнута актуальность принятия обновленного и всеобъемлющего Торгового соглашения в рамках организации.

В качестве реального механизма, Шавкат Мирзиёев предложил создать Центр торговли, инвестиций и инноваций в рамках Организации экономического сотрудничества совместно с Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и Специальной программой ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) и разместить штаб-квартиру этого Центра в городе Ташкенте.

С учетом актуализации глобальной климатической повестки, саммит рассмотрел вопросы дальнейшего перехода на «зеленую» экономику.

С этой целью Шавкат Мирзиёев предложил создать постоянно действующий Совет высокого уровня, в том числи с участием международных учёных и экспертов в области окружающей среды.

Отметив важность восстановления туристического обмена, Президент Узбекистана выступил с инициативой о принятии Региональной программы по развитию безопасного туризма в постпандемический период на следующей встрече министров туризма в городе Бухаре в 2022 году. В Программе особое внимание будет уделено развитию «паломнического туризма» и других совместных туристических продуктов, расширению географии авиаперевозок, совершенствованию туристической инфраструктуры.

На саммите также обсуждены вопросы повышения авторитета Организации экономического сотрудничества, развития ее институциональных механизмов и взаимодействия с ведущими международными структурами.

В этой связи президент Узбекистана выступил с инициативой о создании Экспертной группы высокого уровня для подготовки конкретных предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию деятельности ОЭС.

Выдвинута инициатива об установлении традиции объявления каждого года годом развития какой-либо сферы в рамках организации. Президент нашей страны предложил объявить 2022 год Годом укрепления взаимосвязанности в ОЭС.

По итогам саммита принят Ашхабадский консенсус для действий. Документ объединил в себе ключевые приоритеты стран-членов по дальнейшему развитию и укреплению регионального экономического сотрудничества.

Главы государств и правительств, а также генеральный секретарь организации поздравили Узбекистан с принятием в 2022 году председательства в ОЭС.

Президент Шавкат Мирзиёев пригласил участников встречи на очередной саммит, который состоится в Узбекистане.