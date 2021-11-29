Врач из ЮАР перечислила симптомы «омикрон»-штамма коронавируса

CentralAsia (CA) - Врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее, которая первой сообщила о пациентах с новым штаммом коронавируса «омикрон», рассказала The Telegraph о симптомах заболевания.

Руководитель медицинской ассоциации ЮАР отметила, что признаки нового штамма на начальном этапе отличаются от обычных симптомов коронавируса и кажутся более легкими.

По словам медика, подозрения о том, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными проявлениями COVID-19. Так, среди пациентов были молодые люди, жаловавшиеся на сильное чувство усталости, а также шестилетний ребенок с учащенным пульсом и высокой температурой. При этом ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.

«Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и проявлялись в легкой форме», - заявила Кутзее.

По ее словам, примерно два десятка ее пациентов сдали положительный тест на новый штамм коронавируса. В основном это были здоровые мужчины, которые жаловались на сильную усталость. Около половины из них не были вакцинированы.

Собеседница издания также выразила опасение, что течение заболевания будет тяжелее у непривитых граждан, а также у пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.

Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.