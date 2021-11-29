13-летняя школьница из Самарканда забеременела от сожителя своей матери

CentralAsia (UZ) - Ранее СМИ Узбекистана сообщили, что в Самарканде забеременела 13–летняя школьница. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали отца ребенка. Стало известно, что это сожитель ее матери, сообщил самаркандский телеканал STV.

Как сообщается, девочка подвергалась насилию в течение двух лет.

Девочка рассказала правоохранителям, что ее совратил сожитель матери, живущий с той уже пять лет. Одноклассницам девочка сообщала, как сожитель матери регулярно насиловал ее с 11 лет, и что это уже не первая беременность. Официально эта информация пока не подтверждена.

Известно, что школьница живет с разведенной матерью и 16-летним братом в двухкомнатной квартире. Её мать сейчас находится на лечении в наркологическом диспансере.

По словам директора школы, где учится девочка, у нее неблагополучная семья, мать постоянно пьет.

Сейчас девочка находится на 26–й неделе беременности.

В отношении мужчины, от которого забеременела школьница, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет) Уголовного кодекса.

Насильнику грозит ограничение свободы от одного года до трех лет либо лишение свободы до трех лет.