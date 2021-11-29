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СМИ впервые опубликовали фото первой леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой

CentralAsia (TM) -  27 ноября в Ашхабаде, Туркменистан прошли переговоры президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает турецкое агентство Sondakika.

Реджеп Эрдоган прибыл в Туркменистан со своей супругой Эмине Эрдоган на саммит глав государств Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС).

Освещавшие визит турецкие издания опубликовали совместные фотографии Эрдоган и Бердымухамедовых.

Это первое официальное фото первой леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой.

В туркменских СМИ фото Бердымухамедовой не опубликованы. В телерепортаже супруга Бердымухамедова попала в кадр, когда велись съемки банкета, но внимание на ней оператор не акцентировал.

Гурбангулы Бердымухамедова часто показывают в телерепортажах в окружении детей и внуков, но его супруга всегда оставалась за кадром.

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